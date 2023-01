Golden Globe 2023 | il trionfo di Spielberg | House of the Dragon e Marvel

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Grandi emozioni nella notte dei, con i più prestigiosi premi cinematografici e televisivi. Il grandedi Steven, assieme a The Bear eof the. Scopriamo insieme tutti i vincitori La notte più attesa deisi è chiusa con enorme successo ed emozione. Una cerimonia trionfante di cultura e stili diversi a confronto (dai talenti asiatici, agli afroamericani fino a un pizzico di italianità); dopo gli scandali e le polemiche del passato. A conquistare il podio assoluto divenendo il vero protagonista; è stato il regista Steven, con il film The Fabelmans. Pellicola profonda e sentita, segno di amore e passione verso la bellezza della ...

Angela Bassett da record! L'attrice ha conquistato ilcome Best Supporting Actress per il suo ruolo di Regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever . Si tratta di una svolta storica per la Marvel : prima di lei nessun altro attore o ...Successivo News e anticipazioni Angela Bassett è la prima attrice a vincere uncon un film Marvel Stefano D Onofrio - 12 Gennaio 2023 Marvel Grazie al suo ruolo in Black Panther: Wakanda ... Eddie Murphy implacabile, vince ai Golden Globes e "dedica" il premio alla moglie di Will Smith [FOTO] Nell’edizione della rinascita dopo i boicottaggi dell’anno scorso primeggiano “The Fabelmans“ e il film di Martin McDonagh ...La notte dei Golden Globe 2023 con i più prestigiosi premi cinematografici e televisivi. Il grande trionfo di Steven Spielberg e molti altri.