Gol da fantascienza di Leo Messo col Psg | basta un tocco | Video

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Rieccolo lì: Leo Messi è tornato al gol anche con il Psg, dopo il cammino vincente (e da protagonista) ai Mondiali in Qatar. Il gol della Pulce è arrivato nella vittoria casalinga per 2-0 contro l'Angers, quando Messi aveva già scaldato i fan parigini con uno stop da urlo, per poi essere sempre al centro del gioco e dettare i suoi ritmi. E con il vantaggio segnato da Hugo Ekitike, l'ex Barcellona e i suoi compagni hanno giocato più sciolti, trovando poi il bis proprio con il numero 30 al minuto 72, che ha chiuso l'incontro. Una rete fortemente voluta, per celebrare nel migliore dei modi il suo ritorno sotto la Tour Eiffel. Come è nato il gol di Messi È stato proprio lui a dare il la all'azione in posizione defilata: prima lo scambio con Neymar e poi undi esterno per Sergio Ramos che gli ha restituito il pallone, a quel punto Messi è entrato tra le ...