Gli ultras della Roma provocano i napoletani | «Se l’occasione ci sarà… embé tutto qua?»

Open

Divieto di trasferte per ora in stand - by doposcontri di domenica, anche se trapela la decisione, non ancora ufficializzata, di proibire la prossima trasferta a Salerno dei tifosi del Napoli, ...Quali saranno le misure scelte doposcontridi domenica Nulla è stato ancora deciso. Nelle prossime settimane ci sarà un giro di vite e già oggi nella riunione del Comitato di analisi per la sicurezza sarà possibile avere ... Scontro tra gli ultras, un video smentisce la tesi dell'appuntamento tra tifoserie. I napoletani in chat: «Hanno fatto ... Dopo gli scontri sull'autostrada A1 tra tifosi di Napoli e Roma, ci si aspetta delle decisioni importanti: due le strade percorribili.L’incontro Nell’incontro di ieri tra il ministro dell’Interno Piantedosi e i vertici sportici si è aperto con la constatazione che negli ultimi 4 anni siano diminuiti in modo drastico gli incidenti ...