Gli italiani non vogliono l’Ue | solo il 46% favorevole

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen – L’Italia non vuole. Per lo meno, non latendenzialmente la maggioranza degli, stando agli ultimi sondaggi riportati su Tgcom24. Italia, la maggioranza non apprezzaIl Paese più euroscettico del continente è l’Italia, quanto meno tra i più grandi. È quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro commissionato dal Parlamento europeo. Italia che non vuole, dal momento cheil 46% deglivede l’adesione all’istituzione sovranazionale come una “cosa buona”. Nell’indagine sono presenti anche valutazioni sulle ultime crisi economiche, sulla guerra tra Russia e Ucraina, e su come questi eventi abbiano in realtà rafforzato la fiducia nell’Unione ovunque, tranne che nel nostro Paese. La media generale di favorevoli, infatti, ...