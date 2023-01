Gli italiani non vogliono l' Ue | solo il 46% favorevole

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen - L'Italia non vuole l'Ue . Per lo meno, non latendenzialmente la maggioranza degli, stando agli ultimi sondaggi riportati su Tgcom24 .

la Repubblica

... ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 12 GENNAIO 2023 Oroscopo del giorno Ariete: Esprimere le tue idee e comunicare con......e Confagricoltura Il presidente di Unione italiana vini (Uiv), Lamberto Frescobaldi commenta: ' Il silenzio assenso di Bruxelles relativo alle avvertenze sanitarie in etichetta per... Londra, provincia di Roma: gli italiani nella City fanno il record. Nessun gruppo straniero è così numeroso Il caro prezzi taglia del 6,3% le quantità di prodotti alimentari acquistate dagli italiani che sono però costretti però a spendere comunque il 6,6% in ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 gen - Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, assumera' il ruolo di Group chief commercial officer in aggiunta al ruolo attuale a partire dal ...