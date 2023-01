Giusy Buscemi si laurea a sei mesi dalla nascita del figlio non sono mai stata così felice

(Di giovedì 12 gennaio 2023)si è mostrata felicissima sui social con la sua corona d’alloro e ha scritto un lungo post di ringraziamenti.si èta. L’attrice, ex Miss Italia, protagonista di diverse fiction come Don Matteo e Il paradiso delle signore, ma anche di pellicole di successo come Smetto quando voglio – Masterclass e Smetto

Today.it

L'attore ha avuto il merito di aver trainato la soap facendo da collante con la serie originale cone Giuseppe Zeno, davvero i fan dovranno rinunciare a lui e al suo Vittorio A quanto ...Tags: babyboom biggio danti gravidanza incinta ninazilli pregnant rai2 rosariofiorello vivarai2 Articolo precedente 10 anni per una laurea triennale, ma le lacrime agli occhi:mostra il ... La grande bellezza di Giusy Buscemi, laureata a 6 mesi dal parto: "Mai felice come oggi" Ad annunciare la fine delle riprese sui social è stato l’attore che presta il volto al giovane Salvatore Amato, Emanuel Caserio, rispondendo alle domande dei fan ma senza dire molto in merito alla pos ...L’ultimo esame lo aveva dato col pancione e oggi la corona d’alloro è arrivata tenendo in braccio il suo terzo bambino. Si è laureata in queste ore l’attrice siciliana Giusy Buscemi, 30 anni, che ha c ...