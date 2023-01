Giusy Buscemi | il traguardo più bello dopo la nascita di Elia | “Si chiude un cerchio”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ha superato il suo ultimo esame col pancione e, a distanza di pochi mesi dalladel suo piccoloMaria,è stata proclamata dottoressa in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Un grande, per lei, che ha atteso questo momento per molto tempo: solo ora può dirsi pienamente soddisfatta del suo percorso di studi, che ha terminato dividendosi tra gli impegni familiari e quelli lavorativi., ultimo esame col pancione: l’annuncio della laurea Un obiettivo che non aveva mai perso di vista e che è, infine, arrivato.ha finalmente coronato il sogno della laurea, che ha conseguito all’Università La Sapienza di Romaun percorso lungo 10 anni. Un ...

