Giulia e Alessia | travolte dal treno a Riccione | ' Niente alcol e droga | ma una tragica fatalità' Le parole del papà contro gli haters

La Repubblica

Nessun suicidio e non avevano né bevuto né assunto droga .Pisanu furono travolte e uccise dal treno a Riccione per una tragica fatalità perché le due sorelle di 17 e 15 anni non avevano bevuto né fatto uso di stupefacenti né tantomeno hanno ...Una tragedia terribile e anche assurda per come è accaduta. Non si sono suicidate, né avevano bevuto o assunto droga. La morte delle sorellePisanu , di 17 e 15 anni, di Madonna di Castenaso nel Bolognese, travolte e uccise da un treno in transito alla stazione di Riccione , è stata una tragica fatalità. E' questa la ... Giulia e Alessia, le sorelle uccise dal treno: né suicidio né droga o alcol, fu una fatalità Nessun suicidio e non avevano né bevuto né assunto droga. Giulia e Alessia Pisanu furono travolte e uccise dal treno a Riccione per una tragica fatalità perché le ...La Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione dell'indagine sull'incidente ferroviario del 31 luglio del 2022. Giulia e Alessia Pisanu non erano drogate né volevano togliersi la vita. Fu solo una fa ...