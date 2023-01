Giulia e Alessia Pisanu travolte e uccise dal treno | la procura | tragica fatalità

La Repubblica

La Procura di Rimini ha chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto dopo la morte, il 31 luglio scorso, di Giulia e Alessia Pisanu, le due adolescenti che vennero investite da un treno in transito alla stazione di Riccione. Secondo quanto appurato, le due ragazze non erano ubriache o sotto effetto di droga.