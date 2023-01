Giubileo | Meloni | «Tanto lavoro da fare | ma pronti ad accogliere milioni di pellegrini» Ecco le 87 opere

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Giorgiaribadisce l'impegno e la massima attenzione del governo verso il. Il premier ha spiegato che l'esecutivo «ha lavorato fin dal suo insediamento per la firma...

Tiscali Notizie

...che la Capitale e la nazione siano pronti ad ospitare milioni di pellegrini da tutto il mondo e vivere un evento storico com'è il". Lo dichiara la presidente del Consiglio, Giorgia. ...Argomenti campidoglio romamisericordia papa francesco Video del giorno Metropolis/242 - "Pieno d'emergenza". Benzina e migranti: le spine di. Con Cacciari, Castelli, Fornero, ... Giubileo 2025, Meloni:lavoro da fare è tanto, ma saremo pronti Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Questo Governo ha lavorato fin dal suo insediamento per la firma del primo Dpcm sulle opere essenziali e indifferibili per l organizzazione del Giubileo della ...Il sindaco Gualtieri e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano hanno presentato il Dpcm con i finanziamenti per il Giubileo 2025 ...