Giubileo 2025 | Meloni | lavoro da fare è tanto | ma saremo pronti

Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano illustrando, insieme al sindaco di Roma e Commissario straordinario alRoberto Gualtieri, il Dpcm sul ..."Questo Governo ha lavorato fin dal suo insediamento per la firma del primo Dpcm sulle opere essenziali e indifferibili per l'organizzazione deldella Chiesa Cattolica del. Roma e l'Italia intera si preparano a celebrare un evento indissolubilmente legato all'identità stessa della Città Eterna, che è Capitale del Cristianesimo e ... Giubileo 2025, al via 87 opere per 1,8 miliardi. Così cambierà Roma Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Questo Governo ha lavorato fin dal suo insediamento per la firma del primo Dpcm sulle opere essenziali e indifferibili per l organizzazione del Giubileo della ...Roma sarà pronta ad assolvere la sua funzione cosmopolita di luogo di culto e meta per la cristianità”. A meno di tre anni dal Giubileo del 2025 iniziano le grandi manovre ...