Giubileo 2025 | al via 87 interventi per 1 | 8 miliardi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano e il Commissario Straordinario al, Roberto Gualtieri, hanno illustrato alla stampa il Dpcm sull'approvazione della proposta di programma degliconnessi alle celebrazioni deldella Chiesa cattolica per il.Si tratta di un primo gruppo di 87– dei quali 32 progetti di riqualificazione e valorizzazione, altri 23 relativi ad accessibilità e mobilità, 8 dedicati al capitolo accoglienza e partecipazione e 24 per ambiente e territorio – per 1,8di risorse complessive (di cui 1 miliardo di fondi giubilari), alle quali si aggiungono ulteriori 500 milioni di euro che riguardano invece i 335già definiti con ...

Il Sole 24 ORE

Per sommo giubilo del sindaco ad appaltare la maggior parte dei fondi non sarà il Campidoglio, ma una società per azioni del Mef, laspa. L'amministratore delegato, designato dal Dpcm ...Abbiamo a cuore la tua privacy Giubileo 2025, al via 87 opere per 1,8 miliardi. Così cambierà Roma Gualtieri presenta insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio il Dpcm con gli 87 interventi "indifferibili e urgenti". La capitale si prepara a cambiare volto, ma per fare in fretta i fo ..."Non vedo nessun incoerenza fra abbattimento dei tempi e prevenzione delle infiltrazioni criminali. Più i tempi sono rispettati meno è efficace la possibilità dei criminali di usare ritardi per inseri ...