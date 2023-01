Giubileo 2025 | al via 87 interventi per 1 | 8 miliardi Meloni | «Tanto lavoro da fare | ma saremo pronti»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Papa Francesco ha oggi incontrato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. L’oggetto del colloquio, durato quasi un’ora, è stato principalmente il dpcm per lo sblocco e l’attuazione delle opere relative al. Un miliardo di fondi giubilari e 1.8di risorse complessive per 87, soprattutto di riqualificazione e valorizzazione: aammonta il primo pacchetto di opere programmate per la Capitale. Si aggiungono inoltre ulteriori 500 milioni di euro, che riguardano invece i 335già definiti con fondi Pnrr per la realizzazione del Piano “Caput Mundi”. L’obiettivo del piano, si legge sul sito del Comune di Roma, è duplice: accogliere al meglio le decine di milioni di pellegrini che verranno in città e, allo stesso tempo, rendere la stessa più ...

