Girona-Siviglia sabato 14 gennaio 2023 ore 16 | 15 | formazioni | quote | pronostici Partita molto delicata in Catalogna

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ildelsembra essere quantomeno in controtendenza dalla terribile seconda parte di 2022: grazie alla fondamentale vittoria interna col Getafe dello scorso turno, la prima stagionale al Sanchez Pizuan in Liga, la squadra di Sampaoli ha preso tre puntiimportanti per raddrizzare la propria stagione. L’obiettivo è allontanarsi immediatamente dalle zone calde, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Infobetting

...00 Everton - Southampton 16:00 Nott'm Forest - Leicester 16:00 Wolves - West Ham 18:30 Brentford - Bournemouth CALCIO - LA LIGA 14:00 Valladolid - Rayo Vallecano 16:15FC -18:30 ......00 Everton - Southampton 16:00 Nott'm Forest - Leicester 16:00 Wolves - West Ham 18:30 Brentford - Bournemouth CALCIO - LA LIGA 14:00 Valladolid - Rayo Vallecano 16:15FC -18:30 ... Girona-Siviglia (sabato 14 gennaio 2023 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici. Partita molto delicata i... Ecco tutti i risultati della sedicesima giornata di LaLiga 2022/23 e la classifica. Il Barça sfrutta la caduta del Real.Con la ripresa del campionato de LaLiga in occasione della 14ª giornata disputata negli ultimi giorni utili del 2022, Espanyol e Girona sono pronte a tornare in campo e darsi battaglia in occasione de ...