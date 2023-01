Giovedi 12 Gennaio 2023 Sky Cinema | Animali fantastici - I segreti di Silente

Il Post

Le esequie saranno celebrate nella chiesa vicariale di Pontelongo, suo paese di origine, giovedì 12alle 10.30 .Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 122023. Harry Potter e la pietra filosofale, Loro chi o Il patriota Ecco i migliori film in programma ... Giovedì 12 gennaio Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, tre protagoniste assolute dello spettacolo italiano, sono in partenza - per la prima volta in viaggio ...La Coppa Italia 2022-2023 di calcio prosegue senza sosta. Dopo i primi due ottavi di finale, anche in questo giovedì 12 gennaio vi saranno delle sfide in programma. Il menù odierno si aprirà alle 18 c ...