Giorgia Meloni nega la promessa di tagliare le accise sulla benzina | ecco la verità!

O'Leary ha rilanciato gli appelli al presidente del Consiglio,e al nuovo governo affinché venga tolta l'addizionale municipale sugli aeroporti. A Roma il manager è impegnato in ...... e firmato in particolare dai rispettivi presidenti Marcello Altomonte per "Reghion 2019", Giuseppe Crea per "", Saverio Laganà "Antonio e Ciccio Franco", Valerio Nucera per "Ciccarello"...Oltre a descrivere un panorama opposto a quello raccontato dalla presidente del Consiglio sulle differenze tra autonomi e subordinati, i report ...(AGI) – Roma, 12 gen. – “E’ una polemica che non dovrebbe esistere” e si “rischia di azzuffarsi su una guerra che e’ gia’ finita, almeno per questo inverno”. L’ex ministro della Pubblica amministrazio ...