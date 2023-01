Ginnastica | Tecchi | ‘Maccarani resta coach ma non dt | decisione è mia'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - “La direzione tecnica alla Maccarani non è stata confermata, la prendo io ad interim. È unamia dopo aver sentito anche il presidente Malagò. Lei continuerà solo ad allenare la squadra”. Queste le parole di Gherardo, presidente della Fgi, dopo il consiglio federale al Coni che doveva decidere del futuro della dt e allenatrice dellaritmica Emanuela Maccarani.

