Ginnastica | Tecchi | ' compito Maccarani è portarci a Parigi'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - "Laaccetterà di essere solo allenatrice? Io non devo sentire nessuno. È un ridimensionamento. Ora lei penserà e deciderà. Il suoadesso è portare le ragazze alle Olimpiadi". Lo ha detto il presidente della FederGherardodopo il consiglio federale svoltosi al Coni che ha tolto la carica di dt a Emanuela, lasciandole quella di allenatrice. "Se vuole bene alle sue ragazze e all'Italia laaccetterà di restare allenatrice ma non dt”, ha concluso il presidente della Fgi.

