Ginnastica | la risposta di Giulia Galtarossa a Emanuela Maccarani

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ladi una delle ex ginnaste che hanno denunciato gli abusinon ci sta. L’ex atleta è una di quelle che da due mesi a questa parte ha aperto il vaso di Pandora dietro agli scandali dellaRitmica. Da fine anno, nel registro degli indagati c’è anche la D.T della ritmica azzurra,he in un’intervista a Corriere della Sera ha dato la sua versione dei fatti smentendo ogni accusa. Sul rituale del peso, l’allenatrice ha spiegato: «Non è mai esistito un rito collettivo, lo facevano le mie assistenti tutte le mattine, certo non io. Le ragazze si cambiavano in spogliatoio e si pesavano prima di indossare la divisa. Se fosse successo qualcosa di sbagliato, sarei venuta a saperlo: nel 2011 ho allontanato un’allenatrice che stava troppo addosso ...