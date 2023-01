Ginnastica | Fgi | Maccarani resta allenatrice | Tecchi prende direzione tecnica ad interim

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. - (Adnkronos) - Il consiglio federale della Federha deciso, nella riunione che si è tenuta oggi al Coni e durata oltre tre ore, che Emanueladella nazionale diritmica mentre il presidente federalelaad. Laè sotto procedimento, sia penale che sportivo, per i presunti abusi psicologici dopo le denunce di alcune ginnaste.

