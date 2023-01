Ginnastica | Emanuela Maccarani sospesa dal ruolo di direttrice tecnica dell’Accademia «Ma continuerà ad allenare»

(Di giovedì 12 gennaio 2023)è stata ufficialmentedaldiinternazionale diritmica di Desio. Ora a sostituirla ci sarà il presidente della FederGherardo Tecchi. La, accusata di vessazioni psicologiche e maltrattamenti su alcune ex atlete azzurre, era stata iscritta nel registro degli indagati lo scorso 29 dicembre insieme alla sua assistente Olga Tishina. Poi l’accelerazione della giustizia sportiva su quella ordinaria, con la decisione da parte della procura della Federdi deferire le due tecniche. Poche ore fa si è concluso il consiglio federale della Fgi che ha preso una decisione definitiva sul futuro della ...

Il Consiglio ha deliberato che l'incarico da direttore tecnico verrà assunto ad interim dal Presidente federale mentreMaccarani resterà allenatrice della NazionaleRitmica. "...... nella riunione che si è tenuta oggi al Coni e durata oltre tre ore, cheMaccarani, resta allenatrice della nazionale diritmica mentre il presidente federale Tecchi prende la ... Ginnastica, Giulia Galtarossa risponde a Maccarani: «Il rito del peso c'è sempre stato, ho barato per non danneggiare ... Emanuela Maccarani resta allenatrice della Nazionale di ritmica, ma sarà sospesa dalla direzione tecnica. È questa la decisione del Consiglio federale straordinario ...Emanuela Maccarani resta alla Accademia di Desio come allenatrice della Nazionale di ginnastica ritmica, ma il suo ruolo viene "dimezzato".