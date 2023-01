Gigi D’Alessio e Clementino con Antonella Clerici | pronti per The Voice Senior

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Domani sera 13 gennaio 2023 al via la terza edizione di Thee oggi a E’ sempre mezzogiorno puntuali sono entrati in studio. Sorrisi immediati, grandi risate con l’arrivo della coppia più simpatica dello show del venerdì sera disaluta tutti, un po’ indisciplinato come sempre ma con la simpatia che coinvolge tutti. La conduttrice ripete per l’ennesima volta che con i tempi comici che hagli dovrebbero affidare un suo programma, magari con accanto qualcuno che lo tenga un po’ calmo.ricorda subito la new entry di The, quest’anno al posto di Orietta Berti ci ...