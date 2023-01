Gianrico Carofiglio ospite di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi venerdì 13 gennaio alle 22 45 su Nove Con Travaglio e Scanzi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Torna sulil talk di approfondimento del“Accordi&Disaccordi”, con un nuovo ciclo di puntate per continuare a raccontare l’intensa stagione politica del nostro Paese.1322.45,accoglierà in studio il primodi questa nuova edizione, lo scrittore ed ex magistrato. Al centro della discussione, gli effetti della riforma Cartabia, il caro benzina e la polemica politica seguita al taglio degli sconti voluto dal governo Meloni. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marcoe il giornalista Andreasaranno presenti per commentare i temi più caldi dell’agenda politica. ‘Accordi&Disaccordi’ ...

In sviluppo il lungometraggio 'Le tre del mattino' dall'omonimo romanzo die numerosi altri progetti scripted and unscripted.In sviluppo il lungometraggio Le tre del mattin o dall'omonimo romanzo die numerosi altri progetti scripted and unscripted. Gianrico Carofiglio e sua figlia. Tra Hegel, dubbi e un buon caffè La protagonista della classifica dei bestseller di metà anno è Erin Doom. Insieme a lei autrici e autori come Donato Carrisi, Isabel Allende, Gianrico Carofiglio, Joel Dicker... in un anno di ripresa ...Gianrico Carofiglio è uno scrittore italiano nonché ex politico ed ex magistrato. Ha esordito con la scrittura nel 2002 con il romanzo Testimone inconsapevole incentrato sul personaggio di Guido ...