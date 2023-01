(Di giovedì 12 gennaio 2023)è il nuovodel, il primo tassello di un nuovo progetto discografico La vita in bianco e nero, quella del passato dista per lasciare spazio a(Virgin Records/Universal Music Italia), il primo brano inedito che apre la strada al nuovo progetto discografico del cantautore, disponibile negli store digitali da domani, venerdì 13 gennaio (https://.lnk.to/). Il pezzo traghettain un nuovo orizzonte sonoro dove il rap dei lavori precedenti lascia sempre più spazio ...

Spettacolo.eu

Ph: Claudia De Nicolò In Panni Sporchi dic'è quel punto di rottura in cui incappano tutti gli artisti che hanno sempre qualcosa di genuino da raccontare. Con questo brano, infatti, il giovane cantautore romano ha scelto di ...& Lil Kvneki) e contribuisce ad alzare le aspettative per un disco collettivo. Gianni Bismark, il rapper romano torna con il singolo Panni sporchi