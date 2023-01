Gianluca Daniele segretario generale della Slc Cgil di Napoli e Campania

(Di giovedì 12 gennaio 2023)è stato elettoSlc, al termine del congresso che si è svolto nel capoluogo all’ippodromo di Agnano: “Il nostro obiettivo – ha spiegato– è quello di lottare contro la precarietà ma anche salvaguardare la sicurezza del lavoro soprattutto per quanto riguarda i diritti”. La Slcrappresenta i lavoratori delle poste, delle telecomunicazioni, delle industrie grafiche e cartotecniche, gli artistiproduzione culturale e i lavoratori dello sport: “Sono settori fondamentali – continua il– anche per un rilanciocittà di”. Il concetto è stato condiviso ...

Il Denaro

è stato eletto segretario generale della Slc Cgil Napoli e Campania, al termine del congresso che si è svolto nel capoluogo all'ippodromo di Agnano: 'Il nostro obiettivo - ha spiegato ...Orsato è stato designato per Lecce - Milan delle ore 18. Il fischietto di Vicenza ha ... ArbitraAureliano di Bologna. Nei 4 precedenti troviamo uno in questa stagione del 9 novembre ... Gianluca Daniele segretario generale della Slc Cgil di Napoli e ... Gianluca Daniele è stato eletto segretario generale della Slc Cgil Napoli e Campania, al termine del congresso che si è svolto nel capoluogo all’ippodromo di Agnano: “Il nostro obiettivo – ha spiegato ...La rimpatriata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, avvenuta a Sharm el-Sheikh, ha fatto infuriare gli appassionati di gossip e non solo. Soleil Sorge è apparsa sorridente ...