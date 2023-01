Gf Vip | Oriana Marzoli lo butta sotto il letto di Nikita Pelizon | indignazione sui social

leggo.it

GfMarzoli e l'indiscrezione choc dopo una lite con l'ex Eugenio Gallego GF, l'ex vincitrice Martina Nasoni contro il programma: 'Io invitata per una sorpresa a Daniele, poi hanno ...Al Grande Fratelloda tempo si lamentano gli atteggiamenti negativi di numerosi concorrenti nei confronti ...di tempo ad aver cominciato a mostrare una certa ostilità nei suoi confronti è... Gf Vip, la frase infelice di Oriana Marzoli su Nikita Pelizon: Edoardo Tavassi si dissocia dopo aver sentito q Al Grande Fratello Vip da tempo si lamentano gli atteggiamenti negativi di numerosi concorrenti nei confronti soprattutto di Nikita Pelizon. L’ultima in ordine di tempo ad aver cominciato ...Nella casa del Grande Fratello Vip, nella notte, avviene qualcosa di completamente inaspettato. Wilma Goich comincia ad inveire contro Oriana Marzoli, accusandola di essersi comportata in ...