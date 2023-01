GF VIP e Isola dei Famosi | il reality di Alfonso Signorini cambia collocazione | ecco quando torna Ilary Blasi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Grossimenti in Mediaset! Il GF Vip dicambierà, ma cosa succederà all’dei? Tutti i dettagli nel nostro articolo! Leggi anche: Dana Saber minaccia Luca e Oriana per un paio di occhiali: cosa è successo? «Io vi denuncio» VIDEO Il GF Vip! Il GF Vip continuerà con il...

Blog Tivvù

Per quanto riguarda l'intrattenimento, Grande Fratello, che non si è mai interrotto nemmeno ... Verso metà aprile sarà la volta della nuova stagione dell'dei Famosi. Le reti Mediaset ...L'dei Famosi: quando inizia Pier Silvio Berlusconi ha annunciato il ritorno del doppio appuntamento settimanale per il GFche, a quanto pare, terminerà a partire da inizio aprile. A metà ... GF Vip torna con il doppio appuntamento: nuova edizione Isola dei Famosi Pier Silvio Berlusconi ha anticipato quando dovrebbe avere inizio la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Pier Silvio Berlusconi ha anticipato quale sarà la programmazione Mediaset a partire dai pros ...In queste ore Mediaset ha preso una clamorosa decisione per quanto riguarda il GF Vip: cambio inaspettato di programmazione per il reality.