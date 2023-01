GF Vip | amica di Edoardo Donnamaria demolisce Antonella | poi sulla fluidità di lui…

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In queste ore, un’diha rilasciato un’intervista a Casa Pipol in cui ha commentato il rapporto tra il suo amico eFiordelisi. La ragazza in questione, nonché figlia di Anna Pettinelli, non ha speso parole proprio positive per commentare il legame tra i due ragazzi. Successivamente, poi, la protagonista ha fatto L'articolo proviene da KontroKultura.