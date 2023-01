Gf Vip 7 | parla l’amica di Edoardo Donnamaria | “Ecco perché non pensavo che a lui potesse piacere Antonella Fiordelisi La famiglia? Sopporta le sue scelte…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Una cara amica diha espresso il suo parere sul rapporto connella Casa del Grande Fratello Vip 7 e rivelato qualche dettaglio in più sul concorrente. Si tratta della collega Carolina Rossi Pettinelli, figlia della conduttrice radiofonica Anna, di cui ha seguito le orme. Ospite della cinquantatreesima puntata di Casa Pipol, Carolina ha raccontato di un“trascinatore, l’anima della festa” ma, ha ammesso “questo ancora non si è visto“. Sulla, invece: Non posso giudicarla tramite televisione. Conoscendo molto bene lui, nonfosse il suo tipo. Non riguarda il fattore esteticoè splendida, ma proprio caratteriale. Lui ha una leggerezza di fondo, che lo contraddistingue, lei invece ...