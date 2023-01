Gf Vip 7 | Oriana Marzoli mostra insofferenza verso l’amicizia che lega Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon e insinua che…

Leggi su isaechia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo aver dato il due di picche a Elenoire Ferruzzi, rimasta con il dente avvelenato e aver fatto finta di nulla davanti all’interesseto da Nicole Murgia,Dalalla fine è capitolato. La fortunata? Un’outsider sorprendente, o forse no:. La bionda venezuelana nelle scorse settimane avevato con il bel tronista di Uomini e Donne, poi una lite dovuta ad alcuni fraintendimenti li aveva fatti allontanare. Ma qualche sera fa, dopo aver fatto pace, i due si sono ritrovati sotto le coperte a scambiarsi dolci effusioni. In attesa di scoprire come l’avrà presa Wilma Goich, la quale sembrerebbe non essersi ancora pronunciata,ha iniziato arsi anche piuttosto gelosa del (suo?) uomo. Ieri sera, mentre giocava in ...