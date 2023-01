Gf Vip 7 | inattesa bordata di Nikita Pelizon a Oriana | Giaele e Sarah | “Non sono amiche | vorrebbero farselo…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 12 gennaio 2023)è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Gf Vip 7. La ragazza, che ha fatto molto discutere per il rapporto con Luca Onestini, ha lanciato una bellaadMarzoli,Altobello eDe Doná. La ragazza stava parlando con Dana Saber e Antonella Fiordelisi di Luca Onestini. La schermitrice ha detto a: Sicuramente se fai pace con lui, la curiosità sarebbe vedere la reazione delle suesinceramente, perchétutto un gruppo. Laha fatto notare alle due compagne d’avventura che in realtànon: Ragazze non...