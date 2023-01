“GF VIP” 7 | i vipponi non rispettano le regole | gli autori costretti ad intervenire | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di giovedì 12 gennaio 2023) News Tv. “GF VIP” 7 provvedimento. I concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip” nonle. Già nella scorsa puntata del reality show, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato provvedimenti. I “”, però, sembrano fare “orecchie da mercante” e nelle ultime ore sono stati ripresi anche daglidel programma. Arriverà un nuovo provvedimento nei loro confronti? (Continua…) LEGGI ANCHE: “GF Vip 7”, nuovo avvertimento per Oriana Marzoli: “Attenta ad Onestini” “GF VIP” 7, arriva il provvedimento per iNella scorsa puntata del “GF VIP” 7, Alfonso Signorini ha annunciato un serio provvedimento per tutti queiche trasgrediscono le. L’atteggiamento di alcuni di loro, infatti, è totalmente sbagliato. ...