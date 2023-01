Il Sole 24 ORE

agenti hanno delimitato il perimetro del campo prima dell'alba per evitare fughe e iniziare lo sgombero forzato. "Hanno portato via dal campo la prima squadra di aiuti con la forza", ha spiegato ...Anzi, ha osservato ancora Saccoccia, "il 2023 sarà molto importante anche per rafforzareaccordi fra Italia, Francia e" sottoscritti dai rispettivi ministri alla ministeriale Esa di ... Germania, gli attivisti del clima sugli alberi contro lo sgombero - Il ... (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 gen - Il 2023, ha sottolineato il presidente di Asi, sara' importante per la partecipazione italiana ai ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...