Luce

È caos inper le dichiarazioni del ministro della giustizia tedesco Marco Buschmann (FDP). La questione, che ha suscitato una ...Il ministro e leader dei Liberali (Fdp) è finito nellaper un video in cui parlava bene della BBBank , la stessa banca che gli ha concesso un nuovo credito nell'ambito di un mutuo sottoscritto ... Germania, è bufera per la nuova legge che esclude le donne trans dalle saune femminili - Luce "I padri non vogliono che le maestre rimproverino i loro piccoli pascià": la frase di Merz da Markus Lanz fa infuriare il web.Il leader dei liberali che guida il dicastero delle Finanze è finito nella bufera per un video in cui parlava bene della BBBank, l'istituto che gli… Leggi ...