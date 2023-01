Gerasimov nuovo capo delle operazioni russe in Ucraina | cosa succederà ora sui due fronti della guerra?

ilgazzettino.it

A guidare le truppe russe impegnate in Ucraina sarà d'ora in poi il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov in persona. Mosca presenta l'ennesimo cambiamento al vertice come un salto di livello per garantire "un migliore coordinamento" e una "maggiore efficienza". Vladimir Putin schiera il generale Valery Gerasimov alla guida dell'operazione speciale in Ucraina. Gerasimov nuovo capo delle forze russe in Ucraina: prenderà il posto di Surovikin. Il capo di Stato maggiore russo, Valery Gerasimov, è stato nominato nuovo comandante delle forze russe nell'"operazione speciale" in Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa.