Gerasimov è il nuovo comandante dell' ”operazione speciale”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) A ventiquattro ore dal giallo che aveva riguardato l’avvicendamento – presunto – tra i generali Alexander Lapin e Valerij, la Difesa russa mette le carte in tavola. Nessuna destituzione per, come ipotizzato in queste ore: nella giornata di ieri si erano accavallate, infatti, una serie di agenzie e ipotesi che, stante la promozione InsideOver.

ilmessaggero.it

Leggi anche Putin cambia ancora i vertici delle forze armate:comandante per 'l'operazione' in Ucraina Il 'giallo' di Bakhmut, i filorussi annunciano la 'liberazione' della città nel ...... "Non corriamo e aspettiamo le dichiarazioni ufficiali", afferma, mentre Putin ordina un... il capo di Stato maggiore Valery, che sostituisce così dopo appena tre mesi Sergey Surovikin, ... Gerasimov nuovo capo delle forze russe in Ucraina: prenderà il posto di Surovikin La nuova fase dell'invasione russa in Ucraina è caratterizzata dall'uso massiccio dei carri armati T-90, i più moderni a ...I combattimenti tra ucraini e russi infuriano tra Soledar e Bakhmut, nel Donbass, tra annunci di conquiste di Mosca e smentite di Kiev ...