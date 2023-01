Geo Barents sbarca ad Ancona ma le Ong si lamentano per il mare grosso | “Inutile sofferenza”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen – Dopo il caso dell’Ocean Viking, ora è il turno della Geodire nel porto di. Lo sbarco della GeoLa nave Geodi Medici Senza Frontiere aveva attraccato nel molo del capoluogo dorico già nella tarda serata di ieri, mentre le operazioni di sbarco dei 73 immigrati a bordo sono cominciate questa mattina. Per un totale di 110 in appena due giorni. Infatti, è il secondo approdo in pochissimi giorni di una nave Ong ad. Ieri era stata l’Ocean Viking della Ong Sos Mediterranée a fare scalo e portare a terra il suo “carico” di 37 immigrati. La scelta della città marchigiana come porto sicuro è un effetto diretto del nuovo “codice di condotta” introdotto dal governo e appare come un tentativo di alleggerire i porti del meridione ...