Geo Barents ad Ancona | la responsabile dei soccorsi di Msf | “Sofferenza evitabile con l’assegnazione di un porto più vicino”

Caro - benzina, sciopero distributori il 25 e 26 gennaio Primarie Pd: accordo per voto online per alcune categorie Migranti: completato sbarco ad Ancona daIran dopo richiamo di Mattarella: "No alle ingerenze" - Caro - benzina, sciopero distributori il 25 e 26 gennaio Primarie Pd: accordo per voto online per alcune categorie Migranti: ...Saranno 39 in tutto i minorenni , sbarcati dalle navi Ocean Viking e, ospitati a Senigallia nella struttura di piazzale Morandi 10, messa a disposizione da Fondazione Caritas Onlus . E' infatti attraccata alla banchina 22 del porto di Ancona , verso le 8 di ... Migranti, completato sbarco da Geo Barents al porto di Ancona È giunta ad Ancona la Geo Barents. La nave di Medici senza frontiere dopo oltre quattro giorni di navigazione potrà far sbarcare nel capoluogo marchigiano i 73 naufraghi, tra cui 16 minori non… Leggi ...Persone, donne, uomini, in gran parte minori non accompagnati, che portano sui loro corpi i terribili segni delle violenze subite nel corso del cammino di speranza verso una terra capace di accoglierl ...