Gentile | La difesa della Juve è una certezza | nel Napoli Osimhen è un trascinatore e ha furore

(Di giovedì 12 gennaio 2023): "Delmi piace molto, è une ha" Claudio, campione del mondo ed exntus, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live per rilasciare le seguenti dichiarazioni: "Mi auguro che venga fuori una bella partita tra, senza troppi calcoli, con due squadre che proveranno a vincere mostrando le proprie qualità. -afferma- Si affrontano due squadre che sono in buona condizione, ilche gioca bene a calcio contro una squadra che Allegri ha rivitalizzato ritrovando il giusto equilibrio. Per me comunque è una partita da pareggio, nessuna delle due squadre vorrà perdere o rischiare di farlo. -prosesue- ...

Napoli-Juventus, intervista a Claudio Gentile: «Bremer e Danilo bunker perfetto ma gli azzurri sono favoriti» Claudio Gentile, ex difensore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del big match Napoli-Juventus.Claudio Gentile, ex difensore della Juventus, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino parlando della gara del Maradona tra i bianconeri ed il Napoli. E quella di domani che partita sarà