Genoa-Venezia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I liguri sono in piena corsa per la promozioni, i lagunari per raggiungere la salvezza.si giocherà lunedì 16 gennaio 2023 alle ore 18.45 presso lo stadio Marassi.: LE(4-3-3): Martinez, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli, Frendrup, Strootman, Jagiello, Aramu, Puscas, Gudmundsoon. All. Gilardino(3-4-2-1): Joronen, Svoboda, Ceccaroni, Ceppitelli, Haps, Crngoy, Tessmann, Andresen, Zampano, Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli Cosenza Vs Bevento:IN TV ...