Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 25 del 12 Gennaio 2023 (Di giovedì 12 gennaio 2023) Gelsin Hayat Bildi?i Gibi 25 Dopo i momenti difficili di Sadi e Songül sulla barca, si tiene un incontro con il team Snake. L’assenza dell’avvocato di Serdar, Vedat, impedisce all’organizzatore di raggiungere l’avvocato, mentre le informazioni ottenute dagli informatori costringono Taylan e Songül a visitare un mondo a cui non sono abituati. Il piano di L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey
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Né Ertan Saban né Devrim Özkan, né nessun altro, hanno avuto la ... Serietv Turche
Gelsin Hayat Bildigi Gibi 25. Bölüm: Araz ile Aylin Duygusal Olarak da YakinlasiyorShow TV’nin BKM imzali büyük ilgi gören dizisi ‘Gelsin Hayat Bildigi Gibi’ bugün 25. bölümüyle seyirciyi ekrana kitleyecek. Merakla beklenen yeni bölümde ...
12 Ocak 2023 Persembe TV yayin akisi! Bugün TV’de neler var Kanal D, Fox TV, ATV, TRT1, Star TV, TV8, Show TV yayin akisiTam cografi konum verilerini kullanin ve tanimlama için cihaz özelliklerini aktif sekilde tarayin. Bu islemler, bir cihazda bilgileri depolamak ve bu bilgilere erismek, kisisellestirilmis reklam ve iç ...
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