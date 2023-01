GdS – Inter | Skriniar | dopo la Supercoppa dentro o fuori

(Di giovedì 12 gennaio 2023) 2023-01-11 19:19:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Ieri sera la Curva Nord ha esposto un nuovo striscionequello mostrato a Monza e ha riservato continui cori allo slovacco, invitandolo a firmare il rinnovo.il derby in Arabia la risposta del giocatore, ma l’addio è sempre più probabilesei il nostro capitano. Sei padrone di Milano. Resta con noi”, ieri è stata la volta di “: resta a Milano. Sei il nostro capitano”. Gli striscioni della Curva Nord al difensore slovacco in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno sono sempre più chiari. Trattasi di pressing feroce per convincerlo a sposare la causa nerazzurra. Per il momento, però, la… manovra a tenaglia portata avanti ...

fcinter1908

Poi il ritorno in A nel 2013 con il Genoa , con cui passerà tre anni, e l'approdo a Milano (sponda) dal 206 al 2019 per poi abbandonare dopo il passaggio di proprietà da Thohir a Zhang . L'...Sale l'attesa per- Napoli con i due allenatori che preparano la sfida del Meazza: ecco come stanno vivendo l'attesa Spalletti e Inzaghi. Gds – Inter, Lukaku dice addio Da Thuram a Firmino: le idee e i nomi a sorpresa I cori, il sostegno, la speranza. I tifosi dell'Inter anche ieri col Parma, non hanno certo lesinato messaggi d'affetto per Skriniar ...La risposta di Milan Skriniar alla nota proposta di rinnovo da 6 milioni di euro più bonus formulata da tempo dall 'Inter non arriverà prima della finale di Supercoppa italiana. Secondo le informazion ...