Galliani scatenato | altro colpo del Monza | preso l’ex Fiorentina!

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ultim’ora di mercato, unoAdrianostarebbe chiudendo un nuovoper il suo, con le parti sempre più vicine. Lo storico direttore sportivo infatti, sarebbe vicino a trovare l’accordo con l’Olympique di Marsiglia per il cartellino di Pol Lirola, ex Fiorentina. MercatoPol Lirola Le difficoltà dell’operazione Lirola-L’esterno che in passato ha vestito la maglia viola, è di proprietà del Marsiglia ma in prestito in Spagna all’Elche. La formula preferita dal club brianzolo in questo caso, pare essere il prestito secco dal momento che il giocatore ha appena fatto il suo ritorno in Francia e, ci sarebbe già il benestare dello stesso. La notizia riportata da sky quindi, parla di un operazione di mercato lampo, con ...

Commenta per primo Da un lato l'immagine di un Adrianocome in un derby, dall'altro quella di Steven Zhang , impassibile, quasi sdraiato sulle tribune dell'U - Power Stadium di Monza, che osserva immobile l'ennesimo passo falso in ...L' autogol di Dumfries al 93' ha regalato al Monza il pareggio contro l' Inter . Per il presidente Silvio Berlusconi e per l'ad Adrianoin tribuna - un gol prezioso come se a segnarlo fosse stato il Milan in un derby. Ricordi dei tempi d'oro ormai andati. Un entusiamo che evidentemente deve aver travolto anche ... Mercato Monza, Galliani scatenato: rivoluzione in difesa L'amministratore delegato Galliani continua a lavorare sul mercato in entrata del Monza: tre nomi nuovi per mister Palladino ...