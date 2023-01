“Fuse” | tornano gli Everything But The Girl con un nuovo album | tracklist

la Repubblica

Gli Everything But The Girlcon i primi dettagli su "" , il loro primo nuovo album in studio dopo oltre 24 anni, in uscita il 21 aprile per Virgin Music LAS. La band ha pubblicato il primo singolo - e brano di ...Gli Everything But The Girlcon i primi dettagli su, il nuovo album in studio dopo oltre 24 anni , in uscita il 21 aprile per Virgin Music Las. La band ha pubblicato il primo singolo - e brano di apertura del disco ... Gli Everything but the Girl tornano con 'Fuse': "È più della somma di noi due" Pubblicato "Nothing left to lose", il primo singolo del nuovo progetto in studio dopo oltre 24 anni in uscita dal 21 aprile 2023 ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Everything But The Girl, esce il singolo Nothing Left To Lose (in attesa del nuovo disco) ...