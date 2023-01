Fumo | “Con e-cig nessun rischio cardiovascolare aggiuntivo”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) –a indicazione che l’uso di sigarette elettroniche sia più dannoso per la salute del cuore rispetto alconvenzionale, il passaggio dalle sigarette tradizionali alle elettroniche potrebbe tradursi in benefici per la salute. È quanto emerge dall’ultima review del team di ricercatori di ‘In Silico Science’, progetto coordinato dal CoEHAR, Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla riduzione del danno dadell’università di Catania, il cui scopo è quello di reperire ed analizzare la letteratura scientifica di settore in merito ai possibili effetti delle e-cig. Lo studio condotto da Renée O’Leary, ricercatrice del CoEHAR , tra i massimi esperti nel campo delle revisioni sistematiche, ha valutato le prove di ricerche cliniche condotte su un campione reale di fumatori per capire quali siano gli ...