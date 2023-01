Frosinone Vs Modena | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La capolista vuole continuare la sua marcia verso la promozione diretta, gli emiliani cercano punti pesanti per la salvezza.Vssi giocherà sabato 14 gennaio 2023 alle ore 14 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa sono al comando della classifica con tre punti di vantaggio sulla seconda. Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto tre pareggi e due vityorie, ma la leadership non sembra in discussione. I canarini occupano il decimo posto a metà tra la zona playoff e la zona playout. Dopo un periodo molto positivo, sono calati di rendimento ma la vittoria ottenuta nel turno precedente fa ben sperare per una ripresa ...