Frode Carosello | accusato di associazione a delinquere | il Riesame ribalta la decisione del Gip

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIannicelli Carmine, 42enne di Pontelandolfo, era statodifinalizzata alla cd., per importi ingenti, era stato sottoposto alla misura dell’interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa, da parte del Gip del Tribunale di Caltanisetta. Oggi il Tribunale deldi Caltanisetta in accoglimento delle argomentazioni difensive esplicitate dall’avv. Antonio Leone, ha accolto i motivi di doglianza annullando la misura per carenza della gravità indiziaria,ndo, così, ladel Gip che il 9 dicembre del 2022 aveva inteso confermare il provvedimento cautelare, avallato anche dal PM titolare dell’inchiesta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Euroconference NEWS

...nascono con l'obiettivo di eludere il fisco e in molti casi diventare veicolo di frodi... 'Penso alle comunità cinesi nella mia regione: chi chiude dopo aver messo in atto unadi questo ...Gori Pierpaolo IVA " Frodi" Operazione soggettivamente inesistente di tipo triangolare " L'onere probatorio a carico dell'Amministrazione finanziaria è soddisfatto dalla dimostrazione che ... Come funziona la solidarietà Iva nelle frodi carosello Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’ufficio ha l’onere di provare l’interposizione fittizia del fornitore e la consapevolezza dell’utilizzatore della relativa fattura di partecipare a una f ...Condannati dalla corte d'appello di Bolzano per aver costituito un'associazione dedita a frodi dell'Iva, ci sono anche un padre ed un figlio tra i tre napoletani sott'accusa.