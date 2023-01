Fratelli d’Italia | ecco la lista dei candidati | Magoni e Tugnoli per le donne | Schiavi e Mazzoleni per gli uomini

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Bergamo. Pronta anche ladi. Il piccolo esercito degli eletti in forza al partito della Premier Giorgia Meloni ha infatti indossato l’armatura, pronto a correre per l’appuntamento delle regionali del 12 e 13 febbraio. Parte per vincere la squadra del coordinatore provinciale Andrea Tremaglia, ora anche deputato a Roma, forte anche del 33% delle preferenze degli italiani. Nella mattinata e nel pomeriggio di giovedì, appunto, la calata a Milano dei nove su dieci: al momento, infatti, sono 5 glie 4 leche hanno detto sì. Manca dunque all’appello ancora una quota rosa, se così la si può definire, che il partito dovrà impegnarsi a trovare entro e non oltre sabato 14 febbraio. Un nome e quindi un volto che, per la verità, però, assicurano i ben ...

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato per lunedì i vertici, i ministri e i capigruppo dicon l'obiettivo di fare un punto sui prossimi provvedimenti e gli step di queste prime settimane dell'anno. La riunione, secondo quanto si apprende, dovrebbe tenersi alle 12. 12 ...Renzi e Calenda per una volta criticano Giorgia Meloni e non il Pd o il M5s . Magari lo faranno domani ma oggi se la solo presa con la capa die le sue capriole sulle accise della benzina. "Il Governo che dà la colpa ai benzinai degli aumenti decisi dal Governo stesso in Legge di Bilancio è il segno di come funzionano le ... Meloni dice di non aver mai promesso il taglio delle accise, ma c'è nel programma di Fratelli d'Italia