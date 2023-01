Francesco Totti | Natale a Miami con Noemi Bocchi | cifre da capogiro per il resort esclusivo

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Come è oramai noto per gli amanti del gossip,ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie insieme ai figli, alla compagnae ai figli della donna. La chiacchieratissima coppia ha deciso di volare ai Caraibi, le Bahamas e. A far discutere è stato ildoveL'articolo