Francesco Facchinetti irriconoscibile in tv rompe il silenzio c’è un motivo

Fanpage

è finito al centro di una polemica social, nata dopo la sua partecipazione alla prima puntata di Boomerissima , il programma condotto dall'ex compagna Alessia Marcuzzi che va in ...Ospite dello show di Rai Due 'Boomerissima', condotto dall'ex compagna Alessia Marcuzzi, il manager era apparso più gonfio del ... Facchinetti spiazza Alessia Marcuzzi: Tra noi una bella storia d'amore, ricordi cosa abbiamo fatto Esordio decisamente tiepido per Boomerissima, il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, e un ex fidanzato la mette in imbarazzo.Francesco Facchinetti è finito al centro di una polemica social, nata dopo la sua partecipazione alla prima puntata di Boomerissima, il programma condotto dall'ex compagna ...